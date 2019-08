​Arranque a meio gás do passe familiar. Foram pedidos “algumas centenas”

O passe familiar, que entra em vigor esta quinta-feira, teve uma procura inicial reduzida. Em declarações à Renascença, o primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa. Carlos Humberto Carvalho revela que para agosto foram vendidos “algumas centenas”. Ainda assim, a médio prazo e, “tendo em conta o inquérito à mobilidade,” esperam vender cerca de 21 mil.



O passe familiar está disponível para os utentes com residência na Área Metropolitana de Lisboa e prevê que pais, mães, filhos e avós podem a partir de agora viajar com o custo máximo 80 euros ou 60 euros se forem deslocações no interior de um único concelho.

Nesta entrevista ao programa "As Três da Manhã", este responsável admite que a procura reduzida pode estar relacionada com poucos locais de venda e de apoio aos utentes.

“Nós próprios desejávamos, por um lado, que o processo fosse muito mais simplificado e, por outro lado, gostaríamos que houvesse mais locais de venda”, reconhece, acrescentando que em setembro pode haver já “mais um ou outro local de venda”, mas a simplificação do processo não será para já.

Carlos Humberto Carvalho espera que, em setembro, a procura aumente, mas admite que algumas empresas dificilmente vão conseguir responder ao desafio.

"Quanto às carreiras rodoviárias, estamos a conseguir responder, no fundamental, às necessidades do aumento da oferta. O metro também está a tomar medidas, com resultados práticos, para aumentar a oferta. O mesmo acontece com a Fertagus. Relativamente ao transporte fluvial e ao transporte ferroviário da CP, acho que vai ser mais difícil porque, daquilo que vou percebendo, as empresas estão no limite da sua capacidade”, explica.

“É preciso adquirir ou pôr em funcionamento novos meios de transporte", remata.