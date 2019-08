Gaza. Palestiniano fere três soldados israelitas antes de ser abatido

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou esta quinta-feira que um palestiniano foi morto por tiros israelitas na fronteira com Israel.

Ahmed al-Qarra, de 23 anos, foi atingido por um tiro no estômago e morreu no hospital, adiantou a mesma fonte.

O Exército alega que o homem entrou em Israel durante a noite, através da fronteira em Gaza, e atirou contra os militares ferindo-os, segundo o site da Aljazeera.

Em comunicado, o Exército de Israel adianta que um tanque israelita atacou um posto militar pertencente ao Hamas, que governa a Faixa de Gaza, durante o incidente, que acontece na altura em que Jared Kushner, conselheiro e genro do Presidente norte-americano, está em viagem pelo Oriente Médio para promover seu plano de paz.

O palestiniano foi a primeira vítima mortal, desde junho, relacionada com os frequentes protestos que se realizam ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel desde março de 2018 e que o Hamas, que controla o território, tem intensificado nos últimos meses, depois de um cessar-fogo informal intermediado pelo Egito ter entrado em vigor.

Sob a trégua, Israel concordou em tomar medidas para aliviar aspetos do seu bloqueio a Gaza, mas os palestinianos acusam Telavive de estar a faltar ao acordado, considerando que não tomou medidas suficientes para aliviar as débeis condições económicas no enclave costeiro.

Os palestinianos pedem o fim do bloqueio de 12 anos na Faixa de Gaza, que destruiu a economia do enclave e privou os seus dois milhões de habitantes de muitas comodidades básicas.

Desde 2008, Israel e o Hamas já se confrontaram em três guerras e, desde 2018, pelo menos 297 palestinianos foram mortos em Gaza, ou na área fronteiriça, pelo Exército israelita, a maioria durante as manifestações.

Do lado israelita, foram mortos sete militares.