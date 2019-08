​Coreia do Norte volta a disparar mísseis. Trump desvaloriza

A Coreia do Norte voltou a disparar mísseis, avançou esta quinta-feira uma fonte oficial norte-americana à agência Reuters.



As primeiras informações indicam que os lançamentos são semelhantes a dois testes com mísseis de curto alcance realizados nos últimos dias pelo regime de Pyongyang.

As Forças Armadas da Coreia do Sul adiantam que projeteis de curto alcance foram disparados pelas 2h59 (18h59 em Lisboa) e 3h23, a partir a região de Hamgyong, na Coreia do Norte, para o mar.

“Estamos a acompanhar a situação no caso de novos lançamentos e mantemos a prontidão”, referem os militares da Coreia do Sul citados pela agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Norte lançou dos mísseis balísticos na terça-feira, apenas alguns dias depois testar dois projéteis semelhantes.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que não está preocupado com os recentes testes de armamento da Coreia do Norte.

Donald Trump desvaloriza a atitude de Pyongyang e considera que tratam-se de mísseis normais de curto alcance