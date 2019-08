Davide Appolonio vence primeira etapa da Volta a Portugal ao "sprint"

Veja mais:

David Appolonio, da Amore & Vita Prodir, venceu a primeira etapa da Volta a Portugal, ao "sprint", na chegada a Leiria. Samuel Caldeira, da W52-FC Porto, vai manter a camisola amarela na segunda etapa, apesar de uma queda nos últimos instantes da corrida.



O ciclista italiano da classe sub-23 cruzou a meta em 04h47m07s, superando Daniel Mestre, da W52-FC Porto, que foi segundo classificado, e Matteo Malucelli, da Caja-Rural, terceiro. A etapa ficou marcada por uma fuga a quatro logo arranque da etapa, no primeiro quilómetro, num grupo que chegou a ter 12 minutos de vantagem para o pelotão, anulada a três quilómetros do fim da etapa.

A cerca de dois quilómetros do fim, uma queda deixou para trás cerca de 20 ciclistas do pelotão, entre os quais o camisola amarela, Samuel Caldeira, e Joni Brandão, da Efapel, outro candidato à vitória.

Samuel Caldeira continua a vestir de amarelo, e explicou a queda, em declarações à Renascença: "Uma chegada ao 'sprint' é sempre muito tensa, e acabou por acontecer a queda. À velocidade que estavamos, não foi grave".

Em declarações à RTP, David Appollonio mostrou-se satisfeito pela vitória inesperada: "Foi uma etapa muito difícil, com muitas elevações. Queria aproveitar a corrida e chegar com as pernas em bom estado aos últimos quilómetros".

A segunda etapa, marcada para sexta-feira, liga a Marinha Grande a Loures, num itenerário que se estende em 198,5 quilómetros, a mais longa da 81ª edição da Volta a Portugal.