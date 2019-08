Johnson tem razão

Nunca me passaria pela cabeça concordar com a maior parte das coisas que Boris Johnson diz ou diz que faz ou ameaça fazer. Mas reconheço que, no que respeita ao Brexit, ele tem toda a razão.

Está na hora de, de uma vez por todas, chegar a um acordo com a União Europeia ou, se tal não for possível, sair sem acordo. Por mau que seja este último cenário (e é!) ainda pior será o apodrecimento da situação actual. Também considero que, se fosse inglês, o acordo negociado por Teresa May seria para mim inaceitável porque perpetuaria uma situação de condicionamento da soberania britânica.

Cabe agora à União deixar a sua posição irredutível que é perigosa e totalmente irracional.

Os governantes dos 27 sabem perfeitamente que a proposta de acordo que dizem ser insusceptível de alteração é inaceitável por qualquer governo britânico digno desse nome. Será que sabendo isso querem bloquear o Brexit de forma a obrigar a um segundo referendo para o reverter?

Não acredito que seja isso. Seria de uma completa estultícia. Em primeiro lugar, porque possivelmente o resultado seria o mesmo. E se não fosse, alguém pensou no que seriam as relações do Reino Unido com a União num contexto de presença forçada? Embora as decisões dos colectivos europeus não primem pela inteligência, há apesar der tudo alguns mínimos de racionalidade que, quero crer, ainda existam.

Sendo assim, continuo esperançado que, até 31 de Outubro, haverá suficientes alterações ao acordo que está sobre a mesa para contentar ambas as partes.





