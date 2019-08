Vitória de Guimarães goleia Jeunesse-Esch com "bis" de Tapsoba

O Vitória de Guimarães carimbou presença na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, após golear o Jeunesse-Esch, em casa, por 4-0.

A figura da partida foi o jovem defesa-central Edmond Tapsoba, que "bisou" na partida. O primeiro golo foi apontado aos 14 minutos, de cabeça, respondendo ao cruzamento de Rafa Soares.

Já na segunda parte, à passagem do minuto 63', o clube vimaranense dilatou vantagem com golo de Alexandre Guedes, num remate colocado ao ângulo da baliza do Jeunesse. Tapsoba, de grande penalidade, "bisou", aos 87 minutos, depois do jovem João Correia ter sido travado em falta na grande área.

O Jeunesse esteve perto do golo de honra em cima do minuto 90, mas uma boa intervenção de Miguel Silva evitou o tento. João Carlos Teixeira, suplente utilizado, fez o último golo, aos 93 minutos, assistido por Davidson.

O Vitória junta a goleada por 3-0 ao triunfo por 1-0, no Luxemburgo, e carimba presença na terceira pré-eliminatória, em que defrontará o Ventspils, da Letónia.

A primeira mão joga-se a 8 de agosto, com a segunda a ser disputada a 15 de agosto.