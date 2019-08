Sporting empresta Rafael Barbosa ao Estoril

O Estoril anunciou a contratação do médio-ofensivo Rafael Barbosa, por empréstimo do Sporting.

O médio de 23 anos venceu a II Liga na última temporada, ao serviço do Paços de Ferreira, onde fez um golo em 16 partidas, na segunda metade da temporada. Até janeiro, esteve cedido até ao Portimonense, clube que fez quatro jogos e deixou, após conflitos com um dirigente da SAD do clube.

Rafael Barbosa nunca se estreou pela equipa principal dos leões, mas leva já 97 jogos na II Liga, entre equipa B dos leões, Paços de Ferreira e União da Madeira, onde também esteve emprestado.