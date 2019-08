Sá Pinto analisa Brondby. "É uma equipa com experiência europeia"

Ricardo Sá Pinto, treinador do Braga, já analisou a equipa do Brondby, adversário da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Pouco depois do clube dinamarquês ter eliminado do Légia Gdansk, o técnico dos arsenalistas já teceu elogios ao adversário.

"O Brondby conseguiu virar a eliminatória e tem mérito por isso, porque acreditou e fez do fator casa e do apoio do seu público uma mais-valia. Como é natural, conheço muito bem o Lechia Gdansk, uma equipa que creio que estava ao nosso alcance, mas o Braga tem um objetivo delineado e que assumiria qualquer que fosse o adversário. Temos de estar preparados para enfrentar e superar uma equipa que tem experiência europeia e que já demonstrou o seu valor”.

O Brondby bateu o Légia por 4-1, em casa, depois de ter perdido a primeira mão por 2-1, conjunto de resultados que deu a qualificação à formação da Dinamarca.

O Braga vai até Copenhaga defrontar o Brondby a dia 8 de agosto. A segunda mão, no Municipal de Braga, disputa-se a dia 15 de agosto.