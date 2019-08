João Paulo Rebelo: "Nunca ninguém falou em fim de claques"

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, garante que a intenção, com a aprovação da nova lei contra a violência no desporto, não é acabar com as claques de futebol.

O coordenador do PNED, Plano Nacional de Ética no Desporto, admitiu esta semana, em entrevista a Bola Branca, que as claques em Portugal podem acabar. José Lima lembrou a nova lei contra a violência no desporto, com efeitos na temporada de 2020/21, e revelou a necessidade de reflexão sobre o futuro dos chamados grupos organizados de adeptos.



Também em entrevista exclusiva a Bola Branca, o secretário de Estado da Juventude e Desporto esclarece que o que está em causa não é acabar com os "grupos organizados de adeptos".

Recentemente, o Benfica contestou a legalidade da nova lei de combate à violência no desporto, a qual obriga à constituição de grupos organizados, considerando que "ninguém pode ser obrigado a integrar uma associação". João Paulo Rebelo põe os "pontos nos ii" e defende que a prioridade passa por identificar os infratores.

"Nunca ninguém falou em fim de claques. O que se exige, para um melhor combate à violência no desporto, é a identificação de adeptos", afirma, ao mesmo tempo que reconhece que "ainda há trabalho a fazer" para que o futebol português seja mais pacífico.

Para isso, exige responsabilidades: "Há sempre um caminho para fazer, mas [já] fizemos muito para que a tranquilidade possa reinar. Temos, de facto, de irradiar a violência do futebol. Há uns que têm particulares responsabilidades. O adepto comum não tem o mesmo grau de responsabilidade que o secretário de Estado do Desporto ou que um dirigente de um clube. A cada um, consoante as suas responsabilidades, também se exigem comportamentos irrepreensíveis."

Que o "fair play" comece a sul

Por fim, em vésperas do arranque oficial da época 2019/20, com a Supertaça entre Benfica e Sporting, no Algarve, o governante faz votos para um arranque e para uma temporada com o máximo de "fair play".

"Ainda por cima com dois grandes, espera-se um grande jogo de futebol e, sobretudo, ao mais alto nível. Com o máximo de 'fair play' e de elevação, com um comportamento irrepreensível. Não só dos jogadores, mas também dos agentes desportivos e dos espectadores. O futebol é a modalidade que mais milhões de portugueses apaixona e, assim, desejo que seja uma época de grande 'fair play'", reforça João Paulo Rebelo.

A Supertaça, que opõe o Benfica, campeão nacional, ao Sporting, vencedor da Taça de Portugal, está marcada para domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.