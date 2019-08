Ivo Vieira: "Fomos superiores, mas ainda temos muito para melhorar"

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, mostrou-se satisfeito com as melhorias no capítulo da finalização, na vitória por 4-0 contra o Jeunesse-Esch, na Liga Europa, mas diz que ainda há um longo processo de evolução pela frente.

"Hoje conseguimos quatro golos. No primeiro jogo fomos superiores, mas faltou o golo. Já aconteceu de forma natural. Ainda temos muito para melhorar, e não podemos ficar à sombra deste resultado. É preciso crescer a todos os níveis", disse, na "flash interview" da Sport TV.

O novo técnico vitoriano desvalorizou as várias ausências da equipa, e preferiu valorizar os jogadores que entraram em campo. "O mais importante foram estes que lutaram pelo que acreditamos. Temos de valorizar o que foi feito, com muita juventude e muita vontade de ganhar espaço".

Ainda assim, Ivo Vieira não esconde que precisa de mais alternativas para poder lutar por todos os objetivos da temporada.

"Precisamos de algumas peças para aumentar a qualidade. Acredito nos que tenho, vou trabalhá-los até à exaustão e fazer tudo por eles, mas para entrar noutras lutas precisamos de argum,entos suficientes e estamos limitados no número de jogadores", rematou.

Na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Vitória de Guimarães defrontará o Ventspils, da Letónia. Antes, disputa o acesso à fase de grupos da Taça da Liga contra o Feirense, neste fim-de-semana.