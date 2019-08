Braga defronta Brondby na terceira pré-eliminatória da Liga Europa

O Sporting de Braga vai até à Dinamarca defrontar o Brondby, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

A formação dinamarquesa conseguiu eliminar o Légia Gdansk, da Polónia, ao vencer a segunda mão por 4-1, em casa, após prolongamento, desfazendo a desvantagem de 2-1, trazida da primeira mão.

Arajuuri, Wilczek e Lindstrom, com um "bis", apontaram os golos do Brondby. O português Flávio Paixão apontou o golo do Légia, que ainda levou a partida para prolongamento, mas não evitou a eliminação.

O Brondby vai chegar ao jogo contra o Braga já com muito ritmo competitivo, fruto das oito partidas que terá disputadas até ao dia 8 de agosto, data da primeira mão da eliminatória frente ao Braga. A equipa dinamarquesa eliminou o Inter Turku e o Légia da Liga Europa, e já disputou três jornadas do campeonato. Antes da partida frente ao Braga, defronta o Horsens, a 4 de agosto.

Vitória de Guimarães vai até à Letónia

O Ventspils empatou a duas bolas no terreno do Gzira United, em Malta, resultado que foi suficiente para carimbar presença na próxima ronda, após a goleada por 4-0, em casa, na primeira mão. Em caso de triunfo contra o Jeunesse-Esch, o Vitória de Guimarães defrontará o Ventspils

A formação da Letónia está praticamente na reta final do campeonato, que se disputa entre março e novembro. A equipa ocupa a terceira posição na liga, e deixou para trás KF Teuta e Gzira United, nas pré-eliminatórias da Liga Europa.

A primeira mão joga-se a 8 de agosto, com a segunda a ser disputada a 15 de agosto.