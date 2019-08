Sporting reclama valor de venda de Rafael Leão para o AC Milan

O Sporting emitiu um comunicado, esta quinta-feira, após confirmada a transferência de Rafael Leão, do Lille para o AC Milan, no qual continua a reclamar os direitos desportivos do jovem avançado, que rescindiu unilateralmente com os leões.

O clube de Alvalade garante que vai continuar a recorrer nas "instâncias competentes" para reclamar "compensação devida pelos direitos desportivos do jogador de que se viu ilicitamente privada, cujo valor é ilustrado pela transferência agora anunciada".

Rafael Leão juntou-se ao Lille no início da temporada passada, a custo-zero, depois de te rescindido com o Sporting, na sequência da invasão em Alcochete. O Sporting "continua a considerar que ao jogador Rafael Leão não assistia razão para resolver o contrato de trabalho desportivo que o ligava ao clube".

Após um início de época assombrado pelas lesões, Leão afirmou-se no Lille e fez oito golos em 26 jogos. Registos que impressionaram, para um jogador de 20 anos, e que levaram, segundo a imprensa italiana, o Milan a pagar 30 milhões pela sua contratação.