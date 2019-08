Penáltis são sorte ou trabalho? Jorge Jesus muda a resposta entre a derrota e a vitória

01 ago, 2019 - 10:30 • Redação

Quando foi eliminado da Taça do Brasil, o técnico do Flamengo disse que as grandes penalidades tinham "um pouco de sorte e um pouco de azar". Duas semanas depois, após seguir em frente na Libertadores, é taxativo: "Não é sorte, é trabalho."