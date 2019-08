Lille confirma Tiago Djaló

O Lille anunciou a contratação do jovem defesa-central português Tiago Djaló, proveniente do AC Milan, no negócio que viu Rafael Leão seguir no sentido oposto.

Djaló foi formado no Sporting, e assinou pelo clube italiano em janeiro, onde representou a equipa de sub-19. No Lille, Djaló assinou contrato de cinco temporadas, até 2024.

Em declarações reproduzidas no site do Lille, o novo camisola 2 mostrou-se convencido pelo interesse que o clube mostrou na sua contratação e pela ambição de se estrear na Liga dos Campeões.

"O Lille mostrou muito interesse e convenceu-me porque mostraram um projeto de qualidade, com uma equipa muito boa. Espero jogar na Liga dos Campeões. Antes, quero integrar-me e mostrar a minha qualidade. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a vencer", disse.

No Lille, Djaló vai envergar a camisola 2, e poderá aprender com o experiente compatriota José Fonte.