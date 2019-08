Flamengo de Jorge Jesus nos quartos de final da Libertadores

O Flamengo, de Jorge Jesus, apurou-se, na madrugada desta quinta-feira, para os quartos de final da Taça Libertadores, ao bater os equatorianos do Emelec nas grandes penalidades.

A equipa brasileira tinha perdido, na primeira mão, no Equador, por 2-0. No segundo jogo, no Maracanã, Gabriel Barbosa vestiu a pele de herói e igualou a eliminatória, com dois golos. O primeiro foi marcado aos 10 minutos, de grande penalidade, e o segundo aos 19 minutos.

No desempate por grandes penalidades, a equipa de Jorge Jesus foi mais forte e venceu por 4-2, apurando-se, assim, para os "quartos" da competição de clubes mais importante da América do Sul.

Na próxima ronda, o Flamengo terá pela frente o Internacional, também do Brasil. A primeira mão está marcada para 20 de agosto, em Porto Alegre, e a segunda para 27 do mesmo mês, no Maracanã.