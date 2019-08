Há mais de um ano que a EDP perde clientes no mercado livre de eletricidade

Segundo dados avançados esta quarta-feira pelo regulador, a EDP continua a liderar, mas desde o início de 2018 que perde quota de mercado para a concorrência.

Em maio já tinha menos de 80%, o que representa uma queda de mais de dois pontos percentuais no espaço de um ano.

Há 17 meses consecutivos a perder clientes, a distância face aos concorrentes é agora menor, mas continua significativa.

Em segundo no mercado livre surge Endesa, com uma quota de 6%, seguida da Iberdrola, com 5,7%, e da Galp com 5,1%.

Ainda de acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, em maio estavam no mercado livre perto de 5,16 milhões de clientes, o que representa um aumento de mais de 14 mil face ao mês anterior.

Os consumidores no regime livre têm vindo a aumentar no último ano, a uma taxa média mensal de 0,2%.

Contas feitas, são mais as entradas para o regime de mercado livre do que o contrário. Por outro lado, com a liberdade de escolha de fornecedor, a EDP Comercial manteve a liderança no mercado liberalizado, mas perdeu terreno para a concorrência.

Em maio foram registadas mais de 39 mil mudanças de comercializador no mercado livre, a Endesa e a Iberdrola foram as que ganharam mais clientes.

Ao nível do consumo, maio registou uma quebra face ao mês anterior.