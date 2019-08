Centeno abandona corrida à liderança do FMI

Mário Centeno retirou-se da corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). O anúncio foi feito através de um ‘tweet” em que o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo apela a um “consenso” europeu.

“Para encontrarmos um candidato para liderar o FMI, assim como em outras decisões importantes da União Europeia, devemos procurar compromissos. Quero ajudar a encontrar um consenso, por isso não vou participar nesta fase do processo (a votação de amanhã). Continuo disponível para trabalhar numa solução que seja aceitável para todos”, escreveu.

Centeno fazia parte de uma lista de cinco pessoas apontadas ao cargo, ainda nas mãos da francesa Christine Lagarde, que vai liderar o banco Central Europeu. Jeroen Dijsselbloem, antigo ministro das Finanças holandês, Kristalina Georgieva, diretora executiva do Banco Mundial (que foi também adversária de António Guterres na corrida ao posto de secretário-geral da ONU), Olli Rehn, atual governador do Banco da Finlândia, e Nadia Calvino, ministra espanhola da Economia, são os outros candidatos.

Na sexta-feira, a agência Bloomberg e o "Financial Times" anunciaram que Centeno e Calvino estariam fora de hipótese, o que foi negado por um porta-voz do ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, que está à frente do processo.

As candidaturas estão abertas até 6 de setembro, esperando-se que o sucessor seja nomeado até 4 de outubro. A tradição dita que o candidato apontado pela Europa fique com o cargo - enquanto um norte-americano tem liderado o Banco Mundial -, pelo que se pede um consenso continental para que o nome seja aprovado.

Na semana passada, a Bloomberg anunciava também que o bloco europeu considerava possível que o presidente norte-americano Donald Trump quebrasse esse compromisso, que os países emergentes também consideram caduco.