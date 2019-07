​Antram pede "serviços mínimos ambiciosos" para evitar caos durante greve dos camionistas

Veja também:

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) pede ambição ao Governo na hora de decretar serviços mínimos para a greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, que começa a 12 de agosto por tempo indeterminado.



Tendo em conta o impacto da anterior paralisação de abril, o advogado da ANTRAM, André Matias Almeida, diz à Renascença que acredita que vão ser decretados mais de 50% de serviços mínimos.

“A Antram acha que os serviços mínimos que o Governo vai decretar serão ambiciosos, na medida em que sabemos o que representou 40% em abril. Cremos que o Governo não poderá deixar de decretar serviços mínimos superiores a 50% por uma questão de proporcionalidade e salvaguarda do país e dos seus cidadãos, como está obrigado constitucionalmente.”

Nestas declarações à Renascença, André Matias Almeida insiste nos benefícios de uma eventual requisição civil preventiva.

Questionado sobre a possibilidade de reatar negociações, o advogado da Antram garante que não foi contactado pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

“Tomei hoje conhecimento que o dr. Pedro Pardal Henriques [do SNMMP] teria solicitado ao Governo e à Antram um pedido de reunião para tentar pôr fim à greve. É mais uma situação que nos encontramos a aferir da possibilidade de isto não ser verdade, pelo menos, a Antram não foi contactada para nenhum tipo de reunião”, afirma o advogado André Matias Almeida.

“Existe um mecanismo na lei, que é o mecanismo da conciliação, que podia ser espoletado por este sindicato, uma vez que foi ele que rompeu as negociações e não a Antram, e esse mecanismo não foi espoletado. Isto destina-se, mais uma vez, a tentar ludibriar a comunicação social e a opinião pública no sentido de vitimização de um sindicato que, ao dia de hoje, continua a desconhecer as contrapropostas da Antram”, acusa o representante das empresas de transporte de mercadorias.