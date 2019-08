Gulácsi é o escolhido do Benfica para a baliza

Péter Gulácsi, do RB Leipzig, é o escolhido do Benfica para fazer concorrência a Odysseas Vlachodimos, na corrida à titularidade na baliza do Benfica, conforme avança o jornal "Record", esta quinta-feira.

A referida fonte adianta que as negociações vão começar, embora não se afigure fácil convencer o internacional húngaro, de 29 anos, a mudar-se para Portugal, visto que Gulácsi tem plena confiança do treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, e um salário bastante agradável. Será, por isso, necessário que o Benfica abra os cordões à bolsa, para convencer o titular da seleção da Hungria a deixar o conforto da Alemanha.

Contra o Benfica, está, ainda, o facto de não poder acenar com o trunfo da Liga dos Campeões, dado que o Leipzig também vai disputar a prova milionária, depois de ter sido terceiro classificado da Bundesliga.

De qualquer forma, o Benfica mantém-se firme na intenção de contratar Gulácsi, tanto que até já rejeitou vários guarda-redes que lhe foram oferecidos, entre eles Sergio Rico (Sevilha) e Robin Olsen (Roma).

Gulácsi encontra-se há cinco anos no Leipzig, depois de se ter destacado ao longo de duas épocas ao serviço do Red Bull Salzburgo, da Áustria. Antes disso, teve uma passagem sem sucesso pelo Liverpool.