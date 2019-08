Gulácsi dá garantias, mas será difícil convencê-lo a rumar ao Benfica

Nuno Félix, consultor de vários clubes para o futebol alemão, elogia Péter Gulácsi, considerando que dá garantias a qualquer equipa. Porém, avisa que será "muito difícil" para o Benfica contratar o guarda-redes húngaro.

Em entrevista a Bola Branca, Nuno Félix descreve Gulácsi, "titular indiscutível do Leipzig", como um guarda-redes à moda antiga, mas que evoluiu muito no jogo de pés e que, "acima de tudo, dá garantias".

"Dá a impressão daquele guarda-redes à moda antiga. O patrão do seu espaço, um guarda-redes muito sóbrio, muito calmo, também. Não se deixa de todo levar pelos momentos da partida. Por vezes até dá um pouco a imagem do atleta forte, mas algo duro de rins, mas na prática, consegue surpreender com grande velocidade e grande capacidade de reação. No início da carreira, não era assim tão bom no jogo de pés, não é algo que lhe seja natural, mas evoluiu imenso e, hoje em dia, é um guarda-redes que participa imenso no jogo da equipa", elogia.

Apesar do selo de aprovação a Gulácsi, Nuno Félix avisa que a contratação do internacional húngaro, de 29 anos, "será sempre um negócio muito difícil para o Benfica, porque o Leipzig tem investido muito e é um clube com grande capacidade" financeira:

"Sendo ele um titular indiscutível do Leipzig e considerado um dos cinco melhores guarda-redes da Bundesliga, num campeonato que produz muitos bons guarda-redes locais, é um negócio que me parece muito difícil. Quem joga na Bundesliga não vê na vinda para a Liga portuguesa propriamente uma promoção. Obviamente que a marca Benfica é muito forte e o jogador também poderá procurar um desafio diferente."