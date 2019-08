Bruno Lage elogia Bruno Fernandes. "É um jogador muito importante"

Bruno Lage, treinador do Benfica, valorizou a importância de Bruno Fernandes no Sporting, em antevisão à Supertaça Cândido de Oliveira, no próximo domingo.

Em declarações à RTP, Lage quer evitar que Bruno Fernandes jogue "entre linhas, de frente para o jogo".

"Gosto muito de médios, são jogadores que não são especialistas em nada, mas bons em muitas coisas. O Bruno é um jogador muito importante, mas o Sporting vale pelo todo. O Bruno jogará muito pelo interior, entre linhas, de frente para o jogo para poder servir os avançados e poder também ele chegar às zonas de finalização", disse.

Sporting-Benfica está marcado para domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve.