Benfica tem duas propostas do estrangeiro para mudar nome do Estádio da Luz

Domingo Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, admite dificuldades na negociação do "naming" do Estádio da Luz, mas garante que o clube está a negociar duas propostas dos estrangeiro. Em entrevista à "Exame", o dirigente encarnado explica os entraves à finalização do negócio.

"Ainda não conseguimos chegar a acordo, e não é caso único. Ninguém vai investir no 'naming' só para ter aqui o nome da sua marca, para o divulgar. As marcas nacionais não precisam disso e as grandes marcas internacionais não precisam de o fazer num país periférico como é o caso de Portugal. Precisamos de encontrar uma justificação do ponto de vista de negócio que vá muito além da exposição da marca. E é isso que andamos a discutir com mais do que um parceiro. Neste momento temos duas conversas em aberto, espero poder fechar uma", explica.

Fora de hipótese, de momento, estão as marcas portuguesas, por não corresponderem ao valor que o Benfica pede para alterar o nome do Estádio da Luz.

"As marcas portuguesas não conseguem suportar o investimento que nós consideramos necessário. Como tal, andamos muito à volta dos temas internacionais", diz.