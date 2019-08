Benfica confirma 108 milhões de euros de lucro por João Félix

Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD do Benfica, garante que as águias terão um lucro de 108 milhões de euros pela transferência de João Félix para o Atlético de Madrid.

Em entrevista à revista "Exame", o dirigente encarnado explica a transferência da jovem promessa para os "colchoneros".

"120 milhões é o valor que o Benfica tem a receber. O Atlético propôs-nos um pagamento a pronto, no espaço de uma semana após a assinatura de contrato, e um pagamento diferido no tempo por dois anos: um a pronto, outro passado um ano e o terceiro passado dois anos. Estes dois pagamentos adicionais são descontos pela entidade financeira que trabalha com eles e também connosco. O custo de desconto desses contratos são seis milhões de euros, que acrescem do lado do Atlético de Madrid como custo deste negócio. Portanto, o Benfica recebe em julho o pagamento integral dos 120 milhões de euros", explica.

Jorge Mendes recebe 12 milhões

O dirigente do Benfica explica ainda que Jorge Mendes recebe 12 milhões de euros. No total, Domingos Soares de Oliveira diz que o Benfica fará um lucro de 108 milhões de euros.

"Há um pagamento de 10% do negócio. Eu sei que algumas pessoas questionaram, sendo o negócio feito desta maneira, porque há lugar ao pagamento de uma comissão. A comissão não advém deste negócio, advém da negociação que fizemos com o João Félix, que nos permitiu aumentar a cláusula para 120 milhões, dos anteriores 60 milhões, creio. Ficou estabelecido nessa altura que, caso viesse a ser apresentada uma proposta de 120 milhões, haveria o pagamento de uma comissão de 10 por cento. Aos 126 há que retirar seis para a entidade financeira, os os 12 para o agente, dando um valor líquido para o Benfica de 108 milhões", explica.