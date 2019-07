Sabe onde fica a melhor praia fluvial de Portugal?

A Praia da Fraga da Pegada, na Albufeira do Azibo, no concelho de Macedo de Cavaleiros, foi eleita a "Praia Fluvial do Ano". A distinção resulta da votação promovida pela revista Guia das Praias Fluviais e a escolha foi feita através de votação dos portugueses.



“Ao longo dos últimos meses as praias do Azibo receberam várias distinções. Esta, já em plena época balnear, é mais uma distinção que valoriza a excelência da zona balnear do Azibo, sucessivamente distinguida com vários galardões”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Para o autarca “é sintomático que, ano após ano, as praias do Azibo sejam distinguidas por entidades tão idóneas como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Fundação para a Educação Ambiental (Bandeira Azul) e a Quercus ou através da votação do público, como sucedeu agora com a votação das Praias Fluviais ou com o Prémio Cinco Estrelas Regiões”.

A distinção como “Praia Fluvial do Ano” resulta de uma votação online promovida pelo Guia das Praias Fluviais e incidiu sobre todas as praias fluviais de Norte a Sul do país classificadas pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente e uma seleção das melhores zonas balneares não classificadas de Portugal.

A esta distinção junta-se o recente reconhecimento, por parte da associação ambientalista Quercus, com a atribuição da categoria “Qualidade de Ouro” às praias da Fraga da Pegada e da Ribeira.

A Albufeira do Azibo foi projetada para servir de apoio ao regadio agrícola no concelho de Macedo de Cavaleiros. Mas rapidamente ganhou o estatuto de Paisagem Protegida, que se encontra localizada no concelho de Macedo de Cavaleiros, abrange as freguesias de Vale da Porca, Santa Combinha, Podence, Salselas e Vale de Prados.

A Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo está integrada na Rede Natura 2000 e constitui uma interessante mescla de flora mediterrânica e atlântica.

A par do carvalho-cerquinho Quercus faginea e castanheiros Castanea sativa, que coabitam com áreas de lameiro, surge a oliveira Olea europaea, a vinha e o sobreiro Quercus suber, num mosaico valorizado por vegetação mais rasteira e rara em que se destaca dezena e meia de espécies de orquídeas espontâneas.

A construção da barragem no final dos anos de 1970 abriu caminho à criação, mais tarde de uma zona balnear, em que se destacam a Praia da Fraga da Pegada e a Praia da Ribeira que ostentam a Bandeira Azul.