Novo livro de Lisa Marie Presley promete revelações sobre Michael Jackson e Elvis Presley

Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e ex-mulher de Michael Jackson, vai escrever um livro no qual promete fazer “revelações chocantes" sobre o chamado rei da pop, que morreu em 2009, e oferecer “uma nova perspetiva” acerca do pai. A notícia é do “Page Six”, um site do universo do “New York Post”.

Lisa Marie, de 51 anos, vai receber uma verba entre 2,7 e 3,5 milhões de euros para contar a sua história. Recorde-se que a cantora – que lançou o seu primeiro álbum em 2003 – foi casada com Michael Jackson entre 1994 e 1996 e foi sempre parca em comentários sobre a relação.

Por exemplo, sobre as alegações de abuso sexual de crianças por parte do ex-marido, referiu apenas, em 1995, que ele “não é dessas pessoas”.

Sobre o final do casamento, abriu-se um pouco mais em 2010, numa entrevista a Oprah Winfrey: “houve um ponto muito profundo do casamento em que ele teve de tomar uma decisão. As drogas e uma espécie de vampiros ou eu? E ele pôs-me de lado”. Os “vampiros” seriam um grupo de “bajuladores”.

Lisa Marie, fruto do relacionamento entre Elvis Presley e Priscilla Presley, tinha nove anos aquando da morte do pai, em 1977. Quando o casal se divorciou, em 1973, ficou a viver com a mãe. Para além de Jackson, foi casada com outras duas celebridades: o ator Nicolas Cage e o músico Michael Lockwood.