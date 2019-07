"Sporting vive alguma instabilidade com o romance de Bruno Fernandes"

A quatro dia da Supertaça, Dias Ferreira detecta "alguma instabilidade no Sporting", face ao negócio da transferência de Bruno Fernandes. Em declarações a Bola Branca , o antigo dirigente e ex-candidato à presidência do Sporting receia que os sinais que lhe chegam de Alcochete tenham reflexos negativos na nova temporada.

Dias Ferreira entende que Bruno Fernandes "deveria manter-se" no Sporting. A sensação do ex-dirigente é que "nada está a mudar em Alvalade" com Frederico Varandas na presidência, e pouco arrisca vaticinar em relação ao futuro do médio internacional português, que poderá "fazer a diferença" no jogo da Supertaça contra o Benfica.



"Não quero acreditar em nada. Eu acho que o Bruno deveria ficar, mas não me cabe a mim decidir. Ele pode fazer a diferença em qualquer equipa, como se vê. Para mim, seria um sinal que algo está a mudar, mas não tenho essa sensação", disse.

A pré-época do Sporting terminou sem qualquer vitória e com uma derrota em casa com o Valência, nos Troféu dos Cinco Violinos. Já o Benfica somou oito triunfos e uma derrota em casa com o Anderlecht. Dias Ferreira desvaloriza esses resultados, sublinhando "que um dérbi é sempre um dérbi" e como tal "não há prognóstico" quanto a um possível vencedor.

A Supertaça Cândido de Oliveira, entre Sporting e Benfica, joga-se no domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.