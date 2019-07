Sporting regressa aos trabalhos com uma novidade

O plantel do Sporting voltou aos treinos, esta quarta-feira, em Alcochete, depois de um dia de folga.

Marcel Keizer contou com o Jovane Cabral, que regressou ao trabalho sem limitações, depois de ter estado ausente por dores musculares na coxa esquerda.

No boletim clínico continuam Stefan Ristovski, Valentin Rosier e Rafael Camacho, que realizaram trabalho limitado, enquanto Rodrigo Battaglia continua em recuperação da grave lesão sofrida na temporada passada.

Anthony Walker, guarda-redes sub-19, integrou a sessão, assim como Nuno Mendes e Eduardo Quaresma, que continuam a trabalhar com a equipa principal.



A Supertaça Cândido de Oliveira joga-se no próximo domingo, no Estádio do Algarve, entre Sporting e Benfica. O pontapé de saída está marcado para as 20h45, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.