Doumbia: "Temos de deixar tudo em campo para vencer a Supertaça"

Idrissa Doumbia quer arrancar a nova temporada com a conquista do primeiro título ao alcance do Sporting, a Supertaça.

"Este é o tipo de jogos que todos os jogadores sonham em jogar. Sabemos bem o que representa este troféu para o clube e durante a pré-época tudo foi feito para entrar com uma vitória. Temos de deixar tudo em campo e fazer tudo bem para sair com a Supertaça", afirmou o médio costa-marfinense, esta quarta-feira, em entrevista à Sporting TV.

Para Doumbia, "ganhar um troféu no início da época será magnífico", pelo que espera, "do fundo do coração, que a equipa o consiga fazer".

O Sporting disputa a Supertaça frente ao Benfica, no domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.