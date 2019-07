FC Porto tem concorrentes por Mateus Uribe e um deles pode ser o Benfica

O treinador do Club América, Miguel Herrera, revelou, esta quarta-feira, que o FC Porto não é o único interessado em Mateus Uribe. Um dos concorrentes pode mesmo ser o Benfica, que segundo o jornal "Marca" enviou um emissário ao México para desviar o jogador.

"São dois ou três os clubes que estão a perguntar por Mateus Uribe", revelou Miguel Herrera, em entrevista à FOX Sports MX.

Entretanto, o diário espanhol "Marca" revela, esta quarta-feira, que um emissário do Benfica encontra-se na Cidade do México "com a firme intenção de 'roubar'" o médio colombiano, de 28 anos, ao FC Porto.

A referida fonte acrescenta que a direção do FC Porto está "preocupada e aborrecida" com a intervenção do grande rival, uma vez que tinha "tudo acordado" para contratar Uribe. O interesse do Benfica, "que conta com mais recursos económicos", pode fazer com que o preço do internacional colombiano suba e se torne incomportável para os cofres dos dragões.

O América está tranquilo, pois sabe que o volte-face significa que fará mais dinheiro com Uribe ou que o negócio cairá e o jogador ficará no México. Sentimento transmitido por Miguel Herrera à FOX Sports MX. O técnico do América adiantou que "o negócio está lento" e assumiu que ten esperança que "essa lentidão faça com que tudo caia e Mateus fique".

"Ele tem sido um jogador muito importante, está em grande nível e queremos manter ao máximo o plantel que desenhámos", acrescentou Miguel Herrera, lembrando que Uribe "tem dois anos de contrato e já tem uma proposta de renovação há bastante tempo, que está a analisar".