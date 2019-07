Ex-Benfica confirma Marchesín no FC Porto

O ex-Benfica Nicolás Castillo confirmou, esta quinta-feira, que Agustín Marchesín, seu colega no América, vai ser reforço do FC Porto.

Nas "stories" do Instagram, o avançado chileno, que passou seis meses sem sucesso no Benfica, partilhou duas fotos com o guarda-redes argentino e prometeu apoiá-lo, menos nos jogos com os encarnados:

"Muito êxito, irmão. Obrigado por tudo, mereces isto. Vamos ter saudades tuas, mas sabemos o quão importante é para ti. Por cá, estaremos a apoiar-te, menos contra o Benfica", escreveu Castillo.

Castillo deixou, ainda, uma espécie de relatório de "scouting" sobre Marchesín que deixará o FC Porto a esfregar as mãos de contente.

"Vai-se aquele que é, de longe, o melhor guarda-redes do México. Ainda que nunca tenha conseguido defender-me um penálti", brincou.