América oficializa transferência de Marchesín para o FC Porto

O Club América confirmou, esta quarta-feira, a transferência do internacional argentino Agustín Marchesín para o FC Porto.

Em comunicado no Twitter, o clube mexicano informou que "chegou a um acordo para a venda definitiva" do guarda-redes, de 31 anos, "a uma das equipas mais importantes de Portugal da Europa, o FC Porto".

O América agradeceu ao guarda-redes pelo "esforço e dedicação" e por ter "deixado tudo em cada jogo", e desejou-lhe sorte na nova aventura.

"Graças às tuas defesas, levantámos a 13.ª [Taça Clausura]. Agora, leva a tua grandeza para o FC Porto", enalteceu o América, no Twitter.

Marchesín, internacional argentino em quatro ocasiões, começou a carreira no Huracán de Tres Arroyos, do seu país, antes de rumar ao Lanús. Ao cabo de sete temporadas e meia, foi contratado pelo Santos Laguna, do México. Lá ficou três épocas, para depois seguir para o América, em que estava há três temporadas e meia, desde 2017.