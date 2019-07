Vereador Manuel Salgado abandona Câmara de Lisboa

O vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado, vai abandonar o cargo, que ocupa há 12 anos, disse esta quarta-feira o próprio, em entrevista ao “Expresso”.

“Esta decisão foi tomada no mandato anterior. Foi tomada de acordo com o presidente da câmara, Fernando Medina, quando se constituíram as listas para este mandato. Neste mês de julho fiz 75 anos e completei 12 anos de mandato como autarca”, disse ao jornal.

Também de acordo com o Expresso, o arquiteto será substituído por Ricardo Veludo, coordenador da equipa de missão do Programa Renda Acessível.

“A lei não obriga a um limite de mandatos vereador, mas acredito convictamente que as pessoas não se eternizem nos lugares e que seja dado lugares aos novos e que surjam novas propostas e soluções, até porque os desafios hoje são diferentes”, declarou.



Manuel Salgado é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.

Além do cargo de vereador, é também presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU -- Sociedade de Reabilitação Urbana.