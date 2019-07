Agricultores lesados pelos javalis manifestam-se em Lisboa

A partir das 15h00, delegações de agricultores da região centro vão manifestar-se à porta do Ministério da Agricultura, em Lisboa. Querem ser compensados pelos estragos causados pelo que designam de “praga de javalis”. O movimento tem o apoio da CNA- Confederação Nacional de Agricultura.

Comem o milho, os cereais, as vinhas e desbastam tudo o que encontrarem pela frente, “como se de um arado se tratasse”, reclama o agricultor do concelho de Arganil, Luís Lopes, 62 anos.

Na Loja do Camponês, em Ramalde de Pombeiro, São Martinho da Cortiça, o assunto dos javalis domina as conversas do dia. “Destroem tudo, campos cheios de aveia, estavam todos amassados. O campo de milho que mal tinha espiga derreteram-no todo, um batatal, nem uma lá ficou para experimentar a batata nova, isto é uma tragédia, ainda ontem vi o macho e a fêmea com uma ninhada, em pleno dia”, conta o proprietário da loja de produtos agrícolas que é também ele agricultor. “Quem ir ver como está a minha propriedade?” questiona Rui Manuel, 57 anos, guiando-nos pelo caminho que leva a uma plantação de milho, agora destruída pelos javalis. “Está tudo despedaçado, não tem ponta por onde se pegue, era quase noite e eles aqui”, recorda.

Também o agricultor Adriano Carreira, 72 anos, ameaça deixar os terrenos ao abandono. “Não vou andar a cavar para não ter lá nada, depois não venham dizer que não corto as ervas”, refere, corroborado por Luís Lopes. “Está tudo abandonado, só semeio ao pé de casa, era levar os javalis a Lisboa, lá ao patrão”, ironiza, indignado.