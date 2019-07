​Macau prepara-se para ciclone Wipha e já há voos cancelados

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau içaram o sinal 8 de tempestade tropical devido à aproximação do ciclone tropical Wipha. Até ao momento, já foram também cancelados pelo menos 60 voos, devido a deterioração das condições meteorológicas.



Ainda assim, até ao momento, não há registo de danos.

“As chuvas, apesar de mais intensas do que é normal, ainda não são muito fortes e o vento também ainda não se faz sentir com grande intensidade”, diz à Renascença o jornalista João Carlos Malta, a residir em Macau.

“Aquilo sabemos por parte dos serviços de meteorologia locais é que a escala 8 foi atingida e deve manter-se durante o dia e que esses mesmos ventos e as chuvas vão ficar mais fortes com o passar das horas. Mas, até agora, ainda não temos notícia de danos”, afirma.

A população também já recebeu indicações sobre o que fazer.

“Uma das primeiras medidas é as pessoas recolherem-se às suas habitações, colocarem fita-cola a tapar e a fazer cruzes nas janelas para evitar que os vidros com a força dos ventos se acabem por partir. São também suspensos os transportes públicos e as pessoas são desaconselhadas a estarem na rua porque, nesta altura, é muito comum que haja coisas que acabam por se soltar dos edifícios e que podem colocar em perigo a integridade física das pessoas”, descreve João Carlos Malta.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em 23 de agosto de 2017, o tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, causou dez mortos e mais de 240 feridos, provocando graves inundações na zona do Porto Interior.