Raúl Alarcón: "Edgar Pinto é candidato a ganhar a Volta a Portugal"

Raúl Alarcón, ciclista da W52-FC Porto, aponta Edgar Pinto, da mesma equipa, como candidato a vencer a 81ª edição da Volta a Portugal. Em entrevista ao Porto Canal, o bi-campeão da volta, que este ano não vai participar devido a lesão, elogia o colega de equipa.

"Acho que o Edgar já mostrou que pode ganhar a Volta, e tem uma boa oportunidade este ano. Vejo-o muito bem fisicamente e é candidato a ganhar. O João Rodrigues no ano passado também mostrou a sua qualidade e vai ser muito importante para a vitória da equipa", disse.

Alarcón venceu as duas últimas edições da prova, mas uma queda no grande Prémio de Abimota, em junho, tira o espanhol de lutar pela terceira conquista consecutiva.

"Tentei recuperar, mas não vou conseguir estar na Volta. No início, pensamos que era só uma fratura da clavícula, mas continuei a ter dores, e fizemos mais exames e detetaram fraturas nas costelas e na tíbia", explicou.

Apesar da sua ausência, Alarcón continua a escolher a W52-FC Porto como a equipa favorita à vitória coletiva: "A equipa está bem, temos bons ciclistas e acho que continua a ser a favorita".

A Volta a Portugal regressa à estrada esta quarta-feira, com o prólogo de seis quilómetros, em Viseu. Pode acompanhar tudo sobre a competição na antena da Renascença, e ainda com o Diário da Volta, todos os dias no site e na app da Renascença, ou subscrever numa das várias plataformas de podcast.