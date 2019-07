Gonçalo Oliveira nos oitavos de final na China

Gonçalo Oliveira carimbou presença nos oitavos de final do Challenger de Chengdu, na China.

O tenista português, 251º no "ranking" mundial e sétimo cabeça-de-série do torneio, venceu o duelo da segunda eliminatória, depois de ter tido entrada direta nesta fase do torneio.

Gonçalo Oliveira bateu o indiano Arjun Kadhe, 432º, em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, numa partida que durou 1h37m.

Na próxima ronda, medirá forças com o vencedor da eliminatória entre Shuichi Sekiguchi, 458º, e Tsung-Hua Yangm, 300º.