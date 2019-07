Gastão Elias segue em frente no Challenger de Sopot

Gastão Elias está nos oitavos de final do Challenger de Sopot, na Polónia.

Atualmente na 317ª posição do "ranking" mundial ATP, o tenista português bateu, na partida da segunda ronda, o checo Zdenek Kolar, 241º, em três "sets", pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-4.

A partida durou 2h23m. Gastão Elias pode defrontar, nos "quartos", o primeiro cabeça-de-série do torneio, o italiano Stefano Travaglia, 95º do "ranking", que mede forças, na segunda ronda do torneio, Daniel Michalski.