Cândido Barbosa aponta Joni Brandão à conquista da Volta a Portugal

O antigo ciclista Cândido Barbosa acredita que Joni Brandão, da Efapel, é o principal favorito à conquista da 81ª edição da Volta a Portugal, face à ausência de Raúl Alarcón, que venceu as duas últimas edições.

"O mais sério candidato será o Joni Brandão, que já mostrou uma enorme vontade de vencer, um trabalho que dignifica o ciclismo nacional. Tem estado ao mais alto nível nos últimos anos, ao lado do Raúl Alarcón e de quem tem vencido", começa por dizer, em entrevista no programa da Renascença, "As Três da Manhã".

Joni Brandão foi o segundo classificado da Volta em 2018 e 2015. Esta temporada, regressou à Efapel, após deixar a Sporting-Tavira.

Cândido Barbosa, que deixou o ciclismo profissional em 2011, foi segundo classificado da Volta também em duas ocasiões, em 2005 e 2007, e venceu um total de 25 etapas. Profundo conhecedor da prova, o antigo ciclista lamenta a ausência de Raúl Alarcón, uma baixa de peso na W52-FC Porto.

"O Raúl é uma grande quebra na equipa. É notável que, embora seja um plantel forte, com o Edgar Pinto, João Rodrigues, António Carvalho, ciclistas que podem estar na discussão, o Raúl faria toda a diferença, pelo que tem feito. Não vou falar no Gustavo Veloso, porque já está com uma idade avançada e não tem estado no seu melhor nas últimas edições", disse.

A Volta a Portugal regressa à estrada esta quarta-feira, com o prólogo de seis quilómetros, em Viseu.