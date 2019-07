Vlachodimos, Vinícius e mercado nas manchetes

A renovação de Odysseas Vlachodimos, a chegada de Vinícius ao Benfica e a iminente contratação do FC Porto da dupla do América, do México, em destaque nas manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

O jornal "O Jogo" dá destaque ao acordo fechado do FC Porto com o América para a contratação do guarda-redes Marchesín e do médio Uribe. "Dupla para fechar", pode ler-se.

"Aumento para Vlachodimos", é a manchete do "Record", que dá conta da renovação de contrato do guarda-redes grego com o Benfica.

Já "A Bola" dá conta da "história de superação" de Carlos Vinícius até chegar ao Benfica: "Goleador à força".

A renovação das águias com Seferovic, o arranque da Volta a Portugal e a transferência de Bruno Fernandes são outros destaques dos jornais desportivos nacionais.