Portimonense anuncia extremo do Manchester City

O Portimonense oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Marlos Moreno, extremo que pertence ao Manchester City.

O internacional colombiano, de 22 anos, foi emprestado até ao final da temporada. Nos últimos três anos, militou no Deportivo da Corunha e no Girona, da Liga espanhola, no Flamengo, do Brasileirão, e, mais recentemente, no Santos Laguna, do México.

O Portimonense também apresentou os brasileiros Iury Castilo, avançado de 23 anos proveniente do Al Nassr (Arábia Saudita), Willyan Rocha, central de 24 anos ex-Cova da Piedade, Everson, centra de 22 anos provindo do Bahia, e Rodrigo Freitas, central de 21 anos emprestado pelo São Paulo, além do português Beto, avançado de 21 anos ex-Olímpico de Montijo. Estas contratações já eram conhecidas.