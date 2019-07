Ivo Vieira não dá como garantida a continuidade do Vitória de Guimarães na Liga Europa

Ivo Vieira não considera que a vitória (0-1) no Luxemburgo, na primeira mão, e o facto de o Vitória de Guimarães jogar em casa na segunda garantam a continuidade da equipa portuguesa na Liga Europa.

Os vimaranenses disputam, na quinta-feira, a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante dos luxemburgueses Jeunesse Esch. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, de antevisão da partida, o técnico vitoriano adotou um discurso cauteloso.

"A eliminatória não está ganha. Sabemos que basta empatar, mas não me revejo nesse comportamento. Já assisti a muita coisa no futebol português e internacional, em que a lógica não imperou. Temos uma vantagem e temos de lutar para a guardar e mesmo para ganhar, porque a lógica pende sempre para os que são mais competitivos", afirmou.



Joseph, que marcou o golo da vitória vimaranense no Luxemburgo, na primeira mão, está em dúvida. Ainda assim, Ivo Vieira está confiante.

"Há um conjunto de jogadores que não podem jogar por vários motivos, mas eu acredito que é na dificuldade que vamos ser mais fortes e competitivos. Temos de ir para a guerra com o que temos e acreditar no que fazemos, no que somos e no que pretendemos. É esta a mentalidade que procuro para esta equipa", sublinhou o técnico vitoriano.