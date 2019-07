Wolverhampton contrata na Liga Revelação

O Wolverhampton anunciou a contratação de Flávio Cristóvão, proveniente do Desportivo das Aves.

O médio-defensivo de 22 anos vencer a Liga Revelação com a equipa sub-23 do Aves, e esteve a realizar testes também com a equipa sub-23 do Wolverhampton. Flávio assinou um contrato válido por uma temporada.

Flávio Cristóvão é filho do treinador Hélder Cristóvão, antigo jogador e treinador do Benfica, atualmente no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

Esta será a primeira experiência do médio no estrangeiro, depois de passagens pelo Casa Pia, Mirandela e Aves.