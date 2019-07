Quatro norte-americanas nas nomeadas para melhor jogadora do mundo

A FIFA revelou as 12 nomeadas para o prémio "The Best" referente à melhor jogadora do ano, que inclui quatro norte-americanas, campeãs do mundo em título.

Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan e Megan Rapino são as norte-americanas nomeadas.

A estas quatro juntam-se Lucy Bronze e Ellen White (Inglaterra), Caroline Hansen e Ada Hegerberg (Noruega), Amandine Henry e Wendie Renard (França), Sam Kerr (Nova Zelândia),Vivianne Miedema (Holanda).

Os treinadores nomeados



Para além das jogadores, a FIFA revelou ainda os três nomeados para o prémio de melhor treinador de futebol feminino.

Jill Ellis, da seleção dos Estados Unidos, Milena Bertolini, da seleção italiana, Phil Neville, da seleção inglesa, Peter Gerhardsson, da seleção sueca, Futoshi Ikeda da seleção japonesa de sub-20, Antónia Is, da seleção espanhola de sub-17, Joe Montemurro do Arsenal, Reynald Pedros, do Lyon, Paul Riley, do North Carolina Courage, e Sarina Wiegman, da seleção holandesa, são os nomeados.

A escolha dos vencedores é feita através da votação de jornalistas, selecionadores e capitães. Os vencedores serão anunciados a 23 de setembro, numa gala da FIFA.