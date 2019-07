Mundial feminino de 2023 vai ter 32 equipas

A FIFA aprovou, esta quarta-feira, a expansão do Mundial feminino de futebol para 32 equipas, em 2023.

A mudança, anunciada, em comunicado, no site oficial do organismo que rege o futebol mundial, foi aprovada em unanimidade pelo Conselho da FIFA. A expansão é de oito seleções, das atuais 24 para 32.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, ficou satisfeito com a decisão.

"O extraordinário sucesso do Mundial feminino deste ano, em França, tornou muito claro que este é o momento para continuar a dar passos concretos no sentido de fomentar o crescimento do futebol feminino. Fico satisfeito por ver esta proposta, a primeira de várias, tornar-se realidade", afirmou, citado pelo site da FIFA.

Os Estados Unidos da América são os vigentes campeões do mundo. A seleção norte-americana venceu a edição de 2019, em França.