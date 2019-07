Cristiano Ronaldo nomeado para o prémio "The Best"

Cristiano Ronaldo está novamente na luta para ser eleito o melhor jogador do ano. O craque português está entre os dez nomeados para o prémio "The Best", da FIFA.

O avançado luso trocou o Real Madrid pela Juventus no último verão, e fez a temporada com menos golos desde 2008/09, no Manchester United. No total, fez 28 golos em 43 jogos pela "Vecchia Signora".

Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Serie A e ajudou a seleção portuguesa a vencer a Liga das Nações, em solo português, e apontou um "hat-trick" na meia-final, contra a Suíça.

Esta é a quarta edição do prémio "The Best", depois da separação entre FIFA e "France Football" que, em coletivo, entregavam o prémio da Bola de Ouro ao melhor jogador da temporada. Ronaldo procura recuperar o galardão que venceu em 2016 e 2017, e que perdeu para Luka Modric, na última temporada. O croata não figura nos dez finalistas.

Na luta pelo prémio estão também os holandeses Frenkie de Jong, Matthijs De Ligt e Virgil Van Dijk, o egípcio Mohamed Salah, o argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé, o belga Eden Hazard, o camaronês Sadio Mané e o inglês Harry Kane.

Existia também a expectativa para que Bernardo Silva pudesse figurar nos finalistas para o prémio, o que não se verificou. O médio do Manchester City fez 13 golos e 14 assistências em 51 jogos disputados durante a temporada, e foi eleito o melhor jogador da fase final da Liga das Nações, troféu que juntou aos quatro conquistado pelo Manchester City.

A escolha dos vencedores é feita através da votação de jornalistas, selecionadores, capitães e adeptos. Os vencedores serão anunciados a 23 de setembro, numa gala da FIFA.

