Bruno Génésio é o novo treinador do Beijing Guoan, do campeonato chinês, sucedendo ao alemão Roger Schmidt no cargo.

O campeonato chinês está na reta final do campeonato, e o técnico francês assinou até ao final da presente temporada.

O Beijing Guoan ocupa o terceiro lugar da campeonato e as duas derrotas consecutivas deixaram o clube a quatro pontos do líder Guangzhou Evergrande, o que ditou a saída de Schmidt, que ocupava o cargo desde 2017.

Bruno Génésio era um treinador livre, depois de ter o Lyon, que orientou entre 2015 e 2019.