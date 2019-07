​Repressão russa e chinesa

Sucedem-se as manifestações em Hong-Kong contra as imposições do partido comunista da China. A chefe do executivo de Hong-Kong, Carrie Lam, tentou demitir-se, mas o partido comunista chinês não permite. Pequim elogiou a ação da polícia local contra os manifestantes, apesar (ou por causa) da brutalidade policial.



Parece desmentida, na prática, a ideia de manter em Hong Kong uma democracia liberal até 2047, contra o que estava previsto no acordo de transferência da administração daquele território da Grã-Bretanha para a China. O velho “slogan” um país, dois sistemas, deixou de ser convincente.

Entretanto, na Rússia há manifestações exigindo eleições autárquicas livres e democráticas em setembro. A reação da polícia russa foi também brutal – estava em causa intimidar a oposição.

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi preso. E da prisão saiu para o hospital, vítima de uma alegada alergia – o que levanta graves suspeitas. Navalny já regressou à cadeia.

Mas é bem possível que Navalny tenha sido alvo de uma tentativa de envenenamento. É uma tradição da polícia secreta russa. Recorde-se o assassinato com polónio de um ex-espião russo em Londres em 2006. Ou da tentativa de matar com um agente químico um outro ex-espião russo em 2018, na pequena cidade inglesa de Salisbury; o ex-espião e a filha, encontrados inconscientes, conseguiram sobreviver. E muitos outros casos semelhantes se poderiam referir.

A China e a Rússia, que tiveram conflitos na fronteira entre ambos os países em 1969, estão hoje mais próximas. Pequim não condenou a anexação da Crimeia pela Rússia. A China, com o seu progresso tecnológico, estará mesmo a ajudar Putin e os seus agentes a controlarem o povo russo, por exemplo na internet.

Os dirigentes russos e chineses estão empenhados em desacreditar a democracia liberal e os seus ideais, em matéria de direitos humanos nomeadamente. O semanário britânico “The Economist” considera ser esta uma aliança desigual: a Rússia depende economicamente mais da China do que o inverso. Aliás, a economia russa está enfraquecida, enquanto a economia chinesa cresce a mais de 6% ao ano, apesar de ter abrandado e da guerra comercial com os Estados Unidos.

Mas tal desequilíbrio provavelmente apenas se tornará visível para todos os russos depois de Putin deixar o poder. Entretanto, a hostilidade à democracia liberal e ao respeito pelos direitos humanos tem um aliado que há anos seria impensável: Trump.