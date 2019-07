“D. Maria I” é o nome do novo avião da TAP

A TAP baptizou, esta quarta-feira, um dos seus novos Airbus A330-900 neo, com o nome “D. Maria I”, em homenagem à que é considerada a primeira rainha reinante em Portugal.



O “D. Maria I”, que foi o avião da apresentação deste modelo à volta do mundo (CS-TUA), já iniciou a travessia do Atlântico, com destino a Toronto, no Canadá.