Diário da Volta

Tudo a postos para começar a pedalar

30 jul, 2019 • Pedro Filipe Silva

A maior prova do ciclismo nacional está prestes a arrancar, com contrarrelógios, etapas montanhosas, finais ao "sprint" e vários ciclistas candidatos a suceder ao lesionado Raúl Alarcón. A Renascença acompanha a Volta a Portugal, que palmilha o país entre 31 de julho e 11 de agosto, com o Diário da Volta. Pode ouvir todos os dias no site e na app da Renascença ou subscrever numa das várias plataformas de podcast.