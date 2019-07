Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Diário da Volta

Prólogo: Primeiro camisola amarela decidido à centésima

31 jul, 2019 • Pedro Filipe Silva

Samuel Caldeira é o primeiro líder da Grandíssima, após vencer o contrarrelógio do prólogo em sete minutos e 28 segundos. A Renascença acompanha a Volta a Portugal, que palmilha o país entre 31 de julho e 11 de agosto, com o Diário da Volta. Pode ouvir todos os dias no site e na app da Renascença ou subscrever numa das várias plataformas de podcast.